Redakce
Magdaléna Fajtová
redaktorka
První novinářské zkušenosti získala v brněnském studiu Českého rozhlasu a na několikaměsíční stáži v týdeníku Respekt. V roce 2017 začala pracovat v Českém rozhlasu na stanici Radio Wave, v roce 2018 vyjela na roční studijní pobyt do bosenského Sarajeva a působila jako spolupracovnice Českého rozhlasu na Balkáně. Po návratu zpět do Prahy nastoupila do zahraniční redakce Českého rozhlasu jako redaktorka a věnovala se hlavně oblasti východní Evropy a Balkánu. V roce 2024 se vrátila do Respektu a věnuje se hlavně zahraničí. Píše newsletter Čevapi times o všem balkánském. Kromě toho se zajímá o dění v celé Evropě, v Evropské Unii, ale také na blízkém východě nebo v jihovýchodní Asii. Vystudovala žurnalistiku na Masarykově univerzitě a Mezinárodní vztahy na Univerzitě Karlově. V roce 2022 získala Českoněmeckou novinářkou cenu - zvláštní cenu Mileny Jesenské, kterou uděluje Českoněmecký fond budoucnosti.
2let v Respektu
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