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Redakce

Magdaléna Fajtová

redaktorka

První novinářské zkušenosti získala v brněnském studiu Českého rozhlasu a na několikaměsíční stáži v týdeníku Respekt. V roce 2017 začala pracovat v Českém rozhlasu na stanici Radio Wave, v roce 2018 vyjela na roční studijní pobyt do bosenského Sarajeva a působila jako spolupracovnice Českého rozhlasu na Balkáně. Po návratu zpět do Prahy nastoupila do zahraniční redakce Českého rozhlasu jako redaktorka a věnovala se hlavně oblasti východní Evropy a Balkánu. V roce 2024 se vrátila do Respektu a věnuje se hlavně zahraničí. Píše newsletter Čevapi times o všem balkánském. Kromě toho se zajímá o dění v celé Evropě, v Evropské Unii, ale také na blízkém východě nebo v jihovýchodní Asii. Vystudovala žurnalistiku na Masarykově univerzitě a Mezinárodní vztahy na Univerzitě Karlově. V roce 2022 získala Českoněmeckou novinářkou cenu - zvláštní cenu Mileny Jesenské, kterou uděluje Českoněmecký fond budoucnosti. 

2let v Respektu

321napsaných článků

Magdaléna Fajtová Autor: Milan Jaroš

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Redakce Respektu

Erik Tabery

Erik Tabery

šéfredaktor

Tomáš Brolík

Tomáš Brolík

zástupce šéfredaktora

Ondřej Kundra

Ondřej Kundra

zástupce šéfredaktora

Marek Švehla

Marek Švehla

vedoucí rubriky Komentáře

Martin Kontra

Martin Kontra

editor

Pavel Kroulík

Pavel Kroulík

editor webu

Ivan Lamper

Ivan Lamper

editor

Naďa Buchtová

Naďa Buchtová

redaktorka vydání

Kateřina Mázdrová

Kateřina Mázdrová

vedoucí vydání

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