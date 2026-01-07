Reportáž: Kdo Evropany chrání před zkaženými krevetami
Evropa otevírá nové obchodní cesty a posiluje systém kontroly dovážených potravin. Přímo v Antverpách jsme sledovali, jak se to dělá
„Jednou jsme v kontejneru z Číny našli zmrzlého psa. To bylo divné, protože přivážet zmrzlé psy do EU není povoleno,“ odpovídá trochu přísně na dotaz, co nejdivnějšího kdy viděl při kontrole dováženého zboží veterinář Stefan Van Deun. Mezitím se zvedá od stolu v prostorné místnosti plné mnoha jeho kolegů a kolegyň. Někteří zuřivě razítkují štosy dokumentů, jiní hledí do monitorů počítačů na různé tabulky a grafy. Jsme v kanceláři stanoviště hraniční kontroly v belgickém přístavu Antverpy.
Po Rotterdamu v sousedním Nizozemsku jde o druhý největší přístav v Evropě. A Stefan Van Deun se právě s několika dokumenty připnutými na spisové desce v ruce chystá přejít z kanceláře do úplně jiného prostředí. „Musíte si obléci plášť a síťku na vlasy,“ říká ve vedlejší, menší místnosti, zatímco jde příkladem a navléká si bílý zdravotnický kabátek. Jen místo síťky si na hlavu dává látkovou bílou bekovku. Cesta prosklenou a vyhřátou postranní chodbou trvá jen chvíli, přesto z ní lze zahlédnout část impozantního přístavu – vysoké válcovité budovy i vzdálené větrníky.
Po několika vteřinách vstupujeme do prostorné, důkladně vyčištěné haly. Na zadní stěně vydlaždičkované místnosti je šest velkých garážových vrat. Vše v hale je agresivně bílé, až na béžovou podlahu a stříbřité nerezové vyšetřovací stoly před každými z vrat. Místnost připomíná pozoruhodně grandiózní pitevnu. Van Deun z rohu chvatně přiváží malý kovový vozík na kolečkách a přes brýle se soustředěně zahledí do dokumentů v ruce.
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