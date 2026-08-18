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18. 8. 202619 minut

Jižní Afrika proti Afričanům. 200 tisíc migrantů kvůli xenofobnímu násilí uteklo zpět do svých zemí

Výtah Respektu: Souhrn dne a rozhovor s Tomášem Lindnerem

Zuzana Machálková

Výtah Respektu: Zatímco Evropa jen před nedávnem řešila události, kdy se desítky tisíc migrantů dostaly z Maroka do španělské Ceuty, přičemž to doprovázely populistické výroky některých politiků, a to včetně českého premiéra nebo italské premiérky, protiimigrační nálady se šíří i v jiné části světa. V Jihoafrické republice. Především pak skrze hnutí s názvem March & March. Kdo za ním stojí? Jak se odpor vůči přistěhovalcům projevuje v jejich každodenním životě? V čem se situace podobá Spojeným státům? I na to v úterní epizodě odpovídá Tomáš Lindner.

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