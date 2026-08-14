14. 8. 202656 minut
Jaký je vztah bratrů Okamurů? A potřebují Zelení vlastního Filipa Turka? Čtenáři se ptají
Vládneme, nerušit #73: O aktuálním politickém dění v Česku s Kristýnou Jelínkovou, Františkem Trojanem a Filipem Zelenkou
Speciální díl podcastu Vládneme, nerušit na základě otázek posluchačů. Budou senátní a komunální volby referendem o vládě, nebo o opozici? Měli by novináři bojkotovat tiskové konference ministra Petra Macinky, který některým novinářům brání v přístupu? A jsou lidé v dnešní době mnohem více apatičtí vůči selhání politiků než tomu bylo v minulosti? O tom si povídali Kristýna Jelínková, František Trojan a Filip Zelenka v novém díle podcastu Vládneme, nerušit.
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Podcast je součástí série
Vládneme, nerušit
52 minut
Česko nikdy nemělo tak nepřátelskou vládu vůči EU. Jak se to projevuje?
Filip Zelenka, Kristýna Jelínková, Magdaléna Fajtová31. 7. 2026
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