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14. 8. 202656 minut

Jaký je vztah bratrů Okamurů? A potřebují Zelení vlastního Filipa Turka? Čtenáři se ptají

Vládneme, nerušit #73: O aktuálním politickém dění v Česku s Kristýnou Jelínkovou, Františkem Trojanem a Filipem Zelenkou

Kristýna Jelínková
,
Filip Zelenka
,
František Trojan

Speciální díl podcastu Vládneme, nerušit na základě otázek posluchačů. Budou senátní a komunální volby referendem o vládě, nebo o opozici? Měli by novináři bojkotovat tiskové konference ministra Petra Macinky, který některým novinářům brání v přístupu? A jsou lidé v dnešní době mnohem více apatičtí vůči selhání politiků než tomu bylo v minulosti? O tom si povídali Kristýna Jelínková, František Trojan a Filip Zelenka v novém díle podcastu Vládneme, nerušit.

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Vládneme, nerušit

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