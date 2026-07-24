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24. 7. 202642 minut

Kde hledá Babiš obejmutí a s kým opéká krůtu? Jak vypadá zahraniční politika jeho vlády

Vládneme, nerušit #70: O aktuálním politickém dění v Česku s Kristýnou Jelínkovou, Eva Soukeníková a Filipem Zelenkou

Kristýna Jelínková
,
Eva Soukeníková
,
Filip Zelenka

Velkou část politické kariéry Andreje Babiše ovlivnilo jeho spojenectví s bývalým maďarským premiérem Viktorem Orbánem, který českého předsedu vlády navigoval ve vodách zahraniční politiky. Po jeho odchodu si ale Babiš musí poradit sám a zdá se, že odkaz maďarského politika zřejmě neponese. Kam povedou jeho kroky? Jakými principy se řídí Babišova zahraniční politika? A proč stále udržuje vřelé vztahy s francouzským prezidentem Macronem? O tom mluví v dalším díle politického podcastu Vládneme, nerušit Kristýna Jelínková, Eva Soukeníková a Filip Zelenka.

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