Kde hledá Babiš obejmutí a s kým opéká krůtu? Jak vypadá zahraniční politika jeho vlády
Vládneme, nerušit #70: O aktuálním politickém dění v Česku s Kristýnou Jelínkovou, Eva Soukeníková a Filipem Zelenkou
Velkou část politické kariéry Andreje Babiše ovlivnilo jeho spojenectví s bývalým maďarským premiérem Viktorem Orbánem, který českého předsedu vlády navigoval ve vodách zahraniční politiky. Po jeho odchodu si ale Babiš musí poradit sám a zdá se, že odkaz maďarského politika zřejmě neponese. Kam povedou jeho kroky? Jakými principy se řídí Babišova zahraniční politika? A proč stále udržuje vřelé vztahy s francouzským prezidentem Macronem? O tom mluví v dalším díle politického podcastu Vládneme, nerušit Kristýna Jelínková, Eva Soukeníková a Filip Zelenka.
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