Hana Roháčová: Trochu nás překvapilo přijetí pacienta s podezřením na ebolu na Bulovce
Se známou infektoložkou o rychlém rozvoji oboru a rodině jako kotvě v hektickém životě
V podcastu Tekutá společnost Barbory Kroužkové byla infektoložka, primářka infekční kliniky pražské nemocnice Na Bulovce Hana Roháčová. Mluvila o tom, že léky nejsou všemocné, vrátila se k pacientovi, které byl Na Bulovce v bioboxu s podezřením na ebolu a přidala recept na dlouhotrvající manželství. Řekla také, co jí bezpečně rozesměje a proč nikdy nechtěla odjet na misi do zahraničí.
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