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23. 7. 202634 minut

Hana Roháčová: Trochu nás překvapilo přijetí pacienta s podezřením na ebolu na Bulovce

Se známou infektoložkou o rychlém rozvoji oboru a rodině jako kotvě v hektickém životě

Barbora Kroužková

V podcastu Tekutá společnost Barbory Kroužkové byla infektoložka, primářka infekční kliniky pražské nemocnice Na Bulovce Hana Roháčová. Mluvila o tom, že léky nejsou všemocné, vrátila se k pacientovi, které byl Na Bulovce v bioboxu s podezřením na ebolu a přidala recept na dlouhotrvající manželství. Řekla také, co jí bezpečně rozesměje a proč nikdy nechtěla odjet na misi do zahraničí.

Pořad Tekutá společnost můžete sledovat každý čtvrtek na: 

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Podcast je součástí série

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