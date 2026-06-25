25. 6. 202639 minut
Kateřina Šedá: Lidi dnes sledují mobil i na pivu. Je čím dál těžší ukrást si jejich pozornost
S konceptuální umělkyní nejen o spojování lidí a její Národní sbírce zlozvyků
V podcastu Tekutá společnost mluví konceptuální umělkyně Kateřina Šedá o uzavřenosti lidí a výchově dcer v digitální době. Co chystá dál s Národní sbírku zlozvyků, proč je podle ní současná politická situace tragická? A proč jí vadí, že se nečte?
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Podcast je součástí série