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25. 6. 202639 minut

Kateřina Šedá: Lidi dnes sledují mobil i na pivu. Je čím dál těžší ukrást si jejich pozornost

S konceptuální umělkyní nejen o spojování lidí a její Národní sbírce zlozvyků

Barbora Kroužková

V podcastu Tekutá společnost mluví konceptuální umělkyně Kateřina Šedá o uzavřenosti lidí a výchově dcer v digitální době. Co chystá dál s Národní sbírku zlozvyků, proč je podle ní současná politická situace tragická? A proč jí vadí, že se nečte?

• Respektu: https://www.respekt.cz/tekuta-spolecnost a v mobilní aplikaci Respekt

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Podcast je součástí série

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