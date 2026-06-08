6. 8. 202617 minut
Bouře na ministerstvu zdravotnictví. Na analýzu o efektivitě zaměstnanců padl skoro milion korun
Výtah Respektu: Souhrn dne a rozhovor s Kristýnou Jelínkovou
Výtah Respektu: Vedení ministerstva zdravotnictví nechalo zpracovat analýzu, kdy několik týdnů monitorovali, co zaměstnanci dělají na pracovních počítačích. Ti kvůli způsobu a okolnostem, za jakých k tomu celému došlo, vytvořili petici a reakce přišla také od odborů. Kdo analýzu zadal? Na jaké informace z pracovního zařízení má zaměstnavatel nárok a dodržel to rezort? Jde o běžnou praxi? A na kolik monitoring vyšel? I na to odpovídá ve čtvrteční epizodě Kristýna Jelínková.
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Podcast je součástí série
Výtah Respektu
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