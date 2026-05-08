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5. 8. 202618 minut

Mírový plán pro Gazu je v začarovaném kruhu. Nastane dřív stažení Izraele, nebo odzbrojení Hamásu?

Výtah Respektu: Souhrn dne a rozhovor s Magdalénou Fajtovou

Zuzana Machálková

Výtah Respektu: Izraelský premiér Benjamin Netanjahu odmítl mírový plán pro Pásmo Gazy, který podpořily Spojené státy. Píše o tom server Times of Israel. V týdnu se přitom Netanjahu sešel s vysokým představitelem pro tuto oblast, což je Nikolaj Mladenov, aby jednali o dalším postupu. Na čem se jednání zasekávají? Jaká je v Pásmu Gazy situace? A jak eskaluje dění na okupovaném Západním břehu? Ve středeční epizodě shrnuje Magdaléna Fajtová.

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