20. 7. 202615 minut
Ukrajinci protestují proti odvolání oblíbeného ministra obrany. Země se pře, jak dál vést válku
Výtah Respektu: Souhrn dne a rozhovor s Tomášem Brolíkem
Výtah Respektu: Tisíce lidí v několika ukrajinských městech v posledních dnech demonstrují proti změnám ve vládě. Tamní parlament minulý čtvrtek jmenoval nový kabinet, přičemž premiérka Julija Svyrydenko byla ve funkci pouhý rok. Protesty se ale konají především kvůli odvolání mezi Ukrajinci oblíbeného ministra obrany Mychajla Fedorova. Proč se ho prezident Volodymyr Zelenskyj zbavil? A jaká je momentálně situace na frontě? I o tom mluví v pondělní epizodě Tomáš Brolík.
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