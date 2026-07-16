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16. 7. 202615 minut

Dotace pro Agrofert řeší evropští žalobci. Co to znamená pro Česko?

Výtah Respektu: Souhrn dne a rozhovor s Filipem Zelenkou

Zuzana Machálková

Výtah Respektu: Úřad evropského veřejného žalobce zahájil trestní řízení kvůli vyplácení dotací holdingu Agrofert. Tento týden o tom informovaly Seznam Zprávy. Filip Zelenka ve čtvrteční epizodě vysvětluje, čeho se vyšetřování týká, v čem je tato kauza bezprecedentní, ale také co by to celé mohlo znamenat pro Česko. Moderuje Zuzana Machálková.

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