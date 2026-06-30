30. 6. 202615 minut
Proč Babiš nepřišel na jmenování nového náčelníka generálního štábu, když si ho sám prosadil?
Výtah Respektu: Souhrn dne a rozhovor s Ondřejem Kundrou
Výtah Respektu: Česko má nového náčelníka generálního štábu. Prezident Petr Pavel ráno na Pražském hradě jmenoval Miroslava Hlaváče. Při příležitosti Dne ozbrojených sil vystřídal Karla Řehku, který má v armádě skončit ke konci srpna. Co od Hlaváče v této funkci čekat? Proč byl proti jeho jmenování ministr obrany Jaromír Zůna a proč si ho premiér Andrej Babiš prosadil? A proč se přitom předseda vlády nedostavil na Hrad? I o tom mluví v úterní epizodě Ondřej Kundra. Čtěte také: Hlaváč na Vítkově symbolicky převzal velení armády
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Výtah Respektu
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