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Přední světový odborník na deepfake už nevěří vlastním očím
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30. 6. 202615 minut

Proč Babiš nepřišel na jmenování nového náčelníka generálního štábu, když si ho sám prosadil?

Výtah Respektu: Souhrn dne a rozhovor s Ondřejem Kundrou

Zuzana Machálková

Výtah Respektu: Česko má nového náčelníka generálního štábu. Prezident Petr Pavel ráno na Pražském hradě jmenoval Miroslava Hlaváče. Při příležitosti Dne ozbrojených sil vystřídal Karla Řehku, který má v armádě skončit ke konci srpna. Co od Hlaváče v této funkci čekat? Proč byl proti jeho jmenování ministr obrany Jaromír Zůna a proč si ho premiér Andrej Babiš prosadil? A proč se přitom předseda vlády nedostavil na Hrad? I o tom mluví v úterní epizodě Ondřej Kundra. Čtěte také: Hlaváč na Vítkově symbolicky převzal velení armády

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