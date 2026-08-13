Aleš Svoboda: Dám vám vědět, jestli se mi ve vesmíru otevře srdce
S českým pilotem a astronautem o jeho blížící se kosmické misi, setkání s Rusy na ISS i dopadu jeho odloučení na rodinu
Hostem Barbory Kroužková v podcastu Tekutá společnost byl stíhací pilot a astronaut Aleš Svoboda. Za rok poletí do vesmíru – jak se teď změní příprava? Bude těžší zvládnout technické úkoly nebo psychiku? Co říká na tvz. overview efekt? Jak situaci zvládá rodina a co chtějí jeho děti poslat do vermíru?
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