12. 8. 202614 minut
Zatmění Slunce, Perseidy i sjednocení planet. Taková souhra jevů nemusí nastat další desítky let
Výtah Respektu: Souhrn dne a rozhovor s Magdalénou Fajtovou
Výtah Respektu: Sjednocení šesti planet, zatmění Slunce i meteorický roj Perseid. Unikátní souhra astronomických jevů, které je možné ve středu sledovat. Co přesně se při nich na obloze děje? Čím je to tak výjimečné? Kdy a odkud je pozorovat? A jak to dělat správně, aby to bylo bezpečné? Nejen o tom mluví v nové epizodě Magdaléna Fajtová.
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Podcast je součástí série
Výtah Respektu
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