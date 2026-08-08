8. 8. 202652 minut
Čím lidi spojoval Glen Hansard? A jaká byla nejtěžší filmová role jinanu dvoulaločného?
V dalším díle videopodcastu týdeníku Respekt Dělníci kultury spolu Jindřiška Bláhová, Pavel Turek a Jan H. Vitvar debatují o tom, co je v uplynulém týdnu v kultuře zaujalo a o své aktuální práci. Tentokrát došlo na:
- pohřeb a smuteční slavnost za Glena Hansarda
- naši novou Státní kulturní politiku
- seriály Weissensee (Das Erste) a Ann Droid (BBC)
- studentského Oscara pro film Volklore Viktorie Štěpánové
- výstavu Václava Žáka Křehké surovosti (Galerie Art Brut Praha) a povídkový film Perličky na dně
- marketingové kampaně hollywoodských blockbusterů
- profil hudebního dramaturga klubu Fuchs 2 a koncertních nocí UGOT Marka Mikiče
- film režisérky Ildikó Enyedi Tichá přítelkyně
- knihu Martina Kořánka Nemohli jsme přihlížet (Pointa)
- hudební festival Brutal Assault (Josefov v Jaroměři)
- studentský festival Mítap fest (Fabrika 1861 v Semilech)
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Když už člověk jednou je, tak má sledovat kulturu v Respektu.
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Podcast je součástí série
Dělníci kultury
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