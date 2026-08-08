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8. 8. 202652 minut

Čím lidi spojoval Glen Hansard? A jaká byla nejtěžší filmová role jinanu dvoulaločného?

Jindřiška Bláhová
,
Jan H. Vitvar
,
Pavel Turek

V dalším díle videopodcastu týdeníku Respekt Dělníci kultury spolu Jindřiška Bláhová, Pavel Turek a Jan H. Vitvar debatují o tom, co je v uplynulém týdnu v kultuře zaujalo a o své aktuální práci. Tentokrát došlo na:

  • pohřeb a smuteční slavnost za Glena Hansarda
  • naši novou Státní kulturní politiku
  • seriály Weissensee (Das Erste) a Ann Droid (BBC)
  • studentského Oscara pro film Volklore Viktorie Štěpánové
  • výstavu Václava Žáka Křehké surovosti (Galerie Art Brut Praha) a povídkový film Perličky na dně
  • marketingové kampaně hollywoodských blockbusterů
  • profil hudebního dramaturga klubu Fuchs 2 a koncertních nocí UGOT Marka Mikiče
  • film režisérky Ildikó Enyedi Tichá přítelkyně
  • knihu Martina Kořánka Nemohli jsme přihlížet (Pointa)
  • hudební festival Brutal Assault (Josefov v Jaroměři)
  • studentský festival Mítap fest (Fabrika 1861 v Semilech)
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Když už člověk jednou je, tak má sledovat kulturu v Respektu.

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Podcast je součástí série

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