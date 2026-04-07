4. 7. 202653 minut
Kolik emocí umí zatančit FKA twigs? A bude na festivalu v Karlových Varech dost betonu?
Dělníci kultury #61 mimo jiné o karlovarském filmovém festivalu, novém představení Miřenky Čechové S(t)IGMA a seriálu Miláčci Ameriky: Roztleskávačky Dallas Cowboys
V dalším díle videopodcastu týdeníku Respekt Dělníci kultury spolu Jindřiška Bláhová, Pavel Turek a Clara Zanga debatují o tom, co je v uplynulém týdnu v kultuře zaujalo a o své aktuální práci.
Tentokrát došlo na:
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- tipy z filmového festivalu v Karlových Varech
- představení S(t)IGMA Miřenky Čechové (Palác Akropolis)
- alba Eclesia zpěvačky Naïka a Public Luxury kapely Downtown Boys
- filmy Michael a Vládci vesmíru (verze 2026 i 1987)
- seriál Miláčci Ameriky: Roztleskávačky Dallas Cowboys
- videoklip zpěvačky FKA twigs On Your Mind (feat. Lil Yachty)
- novelu Perfection italského spisovatele Vincenza Latronica (Fitzcarraldo Editions)
Když už člověk jednou je, tak má sledovat kulturu v Respektu.
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Podcast je součástí série
Dělníci kultury
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