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4. 7. 202653 minut

Kolik emocí umí zatančit FKA twigs? A bude na festivalu v Karlových Varech dost betonu?

Dělníci kultury #61 mimo jiné o karlovarském filmovém festivalu, novém představení Miřenky Čechové S(t)IGMA a seriálu Miláčci Ameriky: Roztleskávačky Dallas Cowboys

Jindřiška Bláhová
,
Clara Zanga
,
Pavel Turek

V dalším díle videopodcastu týdeníku Respekt Dělníci kultury spolu Jindřiška Bláhová, Pavel Turek a Clara Zanga debatují o tom, co je v uplynulém týdnu v kultuře zaujalo a o své aktuální práci.

Tentokrát došlo na:

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  • tipy z filmového festivalu v Karlových Varech
  • představení S(t)IGMA Miřenky Čechové (Palác Akropolis)
  • alba Eclesia zpěvačky Naïka a Public Luxury kapely Downtown Boys
  • filmy Michael a Vládci vesmíru (verze 2026 i 1987)
  • seriál Miláčci Ameriky: Roztleskávačky Dallas Cowboys
  • videoklip zpěvačky FKA twigs On Your Mind (feat. Lil Yachty)
  • novelu Perfection italského spisovatele Vincenza Latronica (Fitzcarraldo Editions)

Když už člověk jednou je, tak má sledovat kulturu v Respektu.

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Podcast je součástí série

Dělníci kultury

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