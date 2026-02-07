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2. 7. 202633 minut

Václav Marhoul: Babišova vláda je demoliční četa, opozice je bezzubá

S režisérem a producentem o jeho novém filmu, který se odehrává ve věznici. A o tom, že Američani byli v šoku, že točí záběrově

Barbora Kroužková

Hostem Barbory Kroužkové v  podcastu Tekutá společnost byl producent a režisér Václav Marhoul. Již tři týdny je hotový jeho nový film, který točil v americké produkci, ale stále se neví, kdy bude mít premiéru. Je možné, že do kin vůbec nepůjde? V rozvovoru prozradil, že se příběh odehrává ve věznici a není tam jediný exteriérový záběr. Ve snímku hrají napříkal Rob Lowe a Jennifer Jason Leighová, za kamerou byl Peter Menzies Jr. Víc detailů se nesmí zveřejnit. Jak si Marhoul získal důvěru a respekt amerického štábu a herců? Co si myslí o americké, a především české politické scéně - a co ho v rozbouřené době uklidňuje?

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