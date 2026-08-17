17. 8. 202619 minut
Babiš zazpíval na Lysé hoře, Kupka volí kolo, Rakušan pivo. Zvýší to šance v komunálních volbách?
Výtah Respektu: Souhrn dne a rozhovor s Františkem Trojanem
Výtah Respektu: Po dvoutýdenním volnu se ministři a ministryně vlády Andreje Babiše v pondělí vrátili do Strakovy akademie. Na programu měli mimo jiné akce spojené s komunálními a senátními volbami. Jedna z nich proběhla už o víkendu, a to výstup na Lysou horu. Se šéfem ANO, ministrem práce a sociálních věcí Alešem Juchelkou a vicepremiérem Karlem Havlíčkem byl na místě i František Trojan, který v nové epizodě popisuje, jak celá akce probíhala, jaký vliv by mohla mít na komunální a senátní volby, ale také čemu u nich stojí za to věnovat pozornost. Jednání vlády shrnuje Eva Soukeníková.
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Výtah Respektu
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