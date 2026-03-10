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3. 10. 20261 hodina 5 minut

Co by Marxovi chybělo v televizním best of 21. století? A na co se lidi dívali před 4000 lety?

V dalším díle videopodcastu týdeníku Respekt Dělníci kultury spolu Jindřiška Bláhová, Pavel Turek a Jan H. Vitvar debatují o tom, co je v uplynulém týdnu v kultuře zaujalo a o své aktuální práci

Jan H. Vitvar
,
Pavel Turek
,
Jindřiška Bláhová
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Tentokrát došlo na:

  • Anketu The New York Times o 100 nejlepších televizních show 21. století
  • nové české seriály Kamarád a Oddíl B
  • divadelní inscenaci Věra Jirousová (za svobodna Vařilová) (Divadlo Venuše ve Švehlovce)
  • profil jazzového hudebníka Shabaky Hutchingse
  • úmrtí teoretika umění Radka Horáčka
  • 95. narozeniny Jiřího Suchého
  • výstavu ...a žiadná iná! Auditorium slovenské scény (Dům umění města Brna)
  • návštěva Archeologického muzea v Heraklionu
  • rozhovor s kurátorem Vojtěchem Fábrym
  • knihu německého filozofa Hanno Sauera Klasse: Die Entstehung von Oben und Unten (Piper)
  • film Alejandra G. Ińárritua Digger (v kinech od 1. října), koncert Joshuy Idehena (7. října v Café V lese), výstavu Výlet Ester Knapové (od 7. října v Galerii Platforma 15)
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Podcast je součástí série

Dělníci kultury

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