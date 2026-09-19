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19. 9. 202654 minut

Bude se na turné Eda Sheerana pouštět film o Gaze? A poskytnou vám kalhoty víc svobody než sukně?

V dalším díle videopodcastu týdeníku Respekt Dělníci kultury spolu Jindřiška Bláhová a Jan H. Vitvar debatují o tom, co je v uplynulém týdnu v kultuře zaujalo a o své aktuální práci.

Jindřiška Bláhová
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Jan H. Vitvar
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Tentokrát došlo na:

  • udílení televizních cen Emmy
  • odstoupení předskokanů Eda Sheerana z amerického turné po vyhození jejich kolegy Macklemora za podporu Palestiny
  • dokumentární film Yuvala Abrahama a Rachel Szor Naza
  • portrét filmové a divadelní herečky Sandry Hüller
  • rozhovor s kurátorem Vojtěchem Fábrym
  • knihy Dny žen. Eseje o současné polské audiovizi (NAMU) a Vratislav Brabenec: Tančírna Waldek (Maťa)
  • divadelní inscenaci Věra Jirousová (za svobodna Vařilová) (Venuše ve Švehlovce)
  • film Jiřího Suchého Nevěsta (ČT 4. října)
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Když už člověk jednou je, tak má sledovat kulturu v Respektu.

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Podcast je součástí série

Dělníci kultury

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