19. 9. 202654 minut
Bude se na turné Eda Sheerana pouštět film o Gaze? A poskytnou vám kalhoty víc svobody než sukně?
V dalším díle videopodcastu týdeníku Respekt Dělníci kultury spolu Jindřiška Bláhová a Jan H. Vitvar debatují o tom, co je v uplynulém týdnu v kultuře zaujalo a o své aktuální práci.
Tentokrát došlo na:
- udílení televizních cen Emmy
- odstoupení předskokanů Eda Sheerana z amerického turné po vyhození jejich kolegy Macklemora za podporu Palestiny
- dokumentární film Yuvala Abrahama a Rachel Szor Naza
- portrét filmové a divadelní herečky Sandry Hüller
- rozhovor s kurátorem Vojtěchem Fábrym
- knihy Dny žen. Eseje o současné polské audiovizi (NAMU) a Vratislav Brabenec: Tančírna Waldek (Maťa)
- divadelní inscenaci Věra Jirousová (za svobodna Vařilová) (Venuše ve Švehlovce)
- film Jiřího Suchého Nevěsta (ČT 4. října)
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Když už člověk jednou je, tak má sledovat kulturu v Respektu.
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Podcast je součástí série
Dělníci kultury
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