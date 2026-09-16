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16. 9. 202657 minut

Pánské spodky a lodičky. Jak se daří ukrajinským ženám v armádě?

Ženy XYZ #62: Feministický podcast, ve kterém Silvie Lauder, Markéta Plíhalová a Clara Zanga řeší důležitá aktuální témata 

Silvie Lauder
,
Markéta Plíhalová
,
Clara Zanga
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Bývalý ukrajinský ministr obrany Oleksij Reznikov prohlásil na konci léta, že branná povinnost by se měla vztahovat také na ženy. Není s tímto názorem sám - a na tématu se přiživila i ruská propaganda, podle jejíhož lživého tvrzení Ukrajinu k tomuto kroku nutí EU. Už nyní je ale v řadách ukrajinských ozbrojených sil 75 tisíc žen; z toho přes 55 tisíc vojaček a z nich 20 tisíc v bojových rolích třeba jako pilotky dronů. Jak složitá byla cesta žen do ukrajinské armády? Vede se debata o branné povinnosti i v jiných evropských zemích? A jak je na tom česká armáda? V novém díle podcastu Ženy XYZ o tom debatují redaktorky  Markéta Plíhalová, Clara Zanga a Silvie Lauder.

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Podcast je součástí série

Ženy XYZ

61 článků
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