Žít přesně podle sebe. Gloria Steinem šla vlastní cestou a změnila u toho svět
Ženy XYZ #61: Feministický podcast, ve kterém Silvie Lauder, Markéta Plíhalová a Clara Zanga řeší důležitá aktuální témata
Když Gloria Steinem v roce 1957 podstoupila v Londýně interrupci, musela ošetřujícímu lékaři slíbit dvě věci: že nikomu nesdělí jeho jméno a že bude žít svůj život přesně podle sebe. První slib porušila, ale až v roce 2015, když už za kdysi nelegální čin nic nehrozilo. Druhý ovšem naplnila vrchovatě: když v 92 letech zemřela, měla za sebou mimořádný život. Vynikající novinářka, zakladatelka úspěšného feministického magazínu, aktivistka. Která témata otevřela jako první a v čem změnila nejen americkou společnost? A v čem mají pravdu její kritici? V novém díle podcastu Ženy XYZ o tom debatují redaktorky Clara Zanga, Silvie Lauder a Markéta Plíhalová.
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