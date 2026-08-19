Efekt hlavního města. Metropole zkreslují data o tom, jak se skutečně daří ženám
Ženy XYZ #58: Feministický podcast, ve kterém Silvie Lauder, Markéta Plíhalová a Clara Zanga řeší důležitá aktuální témata
Víme, že rovné příležitosti mužů a žen se liší v různých zemích. Mnohem méně se genderovou optikou zkoumají regionální rozdíly. První podobné srovnání přinesla před časem rozsáhlá studie EU Mapping the Glass Cieling, která zkoumala nejen vzdělání či příjmy, ale také pocit bezpečí a celkovou spokojenost. Co jsme se dozvěděli o Česku? A je tato optika přítomná v politickém rozhodování? V nejnovějším vydání podcastu Ženy XYZ o tom debatují redaktorky Silvie Lauder a Clara Zanga.
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Podcast je součástí série
Ženy XYZ
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