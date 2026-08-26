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26. 8. 202647 minut

Větší pocit kontroly, injekce do břicha i výkyvy nálad. Jaké je zmrazení vajíček na vlastní kůži?

Ženy XYZ #59: Feministický podcast, ve kterém Silvie Lauder, Markéta Plíhalová a Clara Zanga řeší důležitá aktuální témata  

Eva Soukeníková
,
Clara Zanga
,
Markéta Plíhalová

Šestatřicetiletá americká politička Alexandria Ocasio-Cortez se rozhodla na sociálních sítích v reálném čase sdílet proces zmrazení vajíček. Rozhodla se tak, aby měla “svůj život více pod kontrolou”. Na proceduru si ale také musela šetřit, a poukazuje tak na to, že je tato reprodukční “pojistka” v americkém systému pro běžné ženy nedostupná. Mělo by se mražení vajíček hradit z veřejného zdravotního pojištění? A jaké je zažít hormonální stimulaci a odběr vajíček na vlastní kůži? O tom si v podcastu Ženy XYZ povídaly redaktorky Markéta Plíhalová, Clara Zanga a Eva Soukeníková. 

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Podcast je součástí série

Ženy XYZ

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