Zápas skončil, začnou létat facky. Jak souvisí fotbal s domácím násilím
Ženy XYZ #52: Feministický podcast, ve kterém Silvie Lauder, Markéta Plíhalová a Clara Zanga řeší důležitá aktuální témata
Jednomu aspektu probíhajícího mistrovství světa ve fotbale se nevěnuje příliš pozornosti: roste během něj výskyt domácího násilí. Jak víme z výzkumů, není za tím jen frustrace z prohry klubu nebo národního týmu. Incidentů přibývá, i když mančaft zvítězí. Ve Velké Británii i letos probíhá osvětová kampaň, která na problém upozorňuje a nabízí pomoc. Jakou roli hraje alkohol? A co by mohlo negativní dopady sportovních klání zmírnit? V nejnovějším vydání podcastu Ženy XYZ o tom diskutovaly redaktorky Markéta Plíhalová a Silvie Lauder.
Pokud jste v článku našli chybu, napište nám prosím na [email protected].
Podcast je součástí série