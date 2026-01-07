0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Přihlásit se
Koupit předplatné

Můj účet

Přihlásit se

Často hledáte

Aktuální vydání

Přední světový odborník na deepfake už nevěří vlastním očím
Zobrazit článkyArchiv vydání
Aplikace Respekt
Poslouchejte nás
8. 7. 202654 minut

Zápas skončil, začnou létat facky. Jak souvisí fotbal s domácím násilím

Ženy XYZ #52: Feministický podcast, ve kterém Silvie Lauder, Markéta Plíhalová a Clara Zanga řeší důležitá aktuální témata

Silvie Lauder
,
Markéta Plíhalová

Jednomu aspektu probíhajícího mistrovství světa ve fotbale se nevěnuje příliš pozornosti: roste během něj výskyt domácího násilí. Jak víme z výzkumů, není za tím jen frustrace z prohry klubu nebo národního týmu. Incidentů přibývá, i když mančaft zvítězí. Ve Velké Británii i letos probíhá osvětová kampaň, která na problém upozorňuje a nabízí pomoc. Jakou roli hraje alkohol? A co by mohlo negativní dopady sportovních klání zmírnit? V nejnovějším vydání podcastu Ženy XYZ o tom diskutovaly redaktorky Markéta Plíhalová a Silvie Lauder.  

↓ INZERCE

Poslouchejte nás v aplikacích:

Pokud jste v článku našli chybu, napište nám prosím na [email protected].

Podcast je součástí série

Ženy XYZ

51 článků
51 podcastů
Všechno k sérii

Další podcasty

Respekt Obchod

Přejít do obchodu
Načíst další články