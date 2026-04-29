Koupím tradiční ženu. Hledání partnerek v chudší cizině léčí zklamání z moderních vztahů
Ženy XYZ #43: Feministický podcast, ve kterém Silvie Lauder, Markéta Plíhalová a Clara Zanga řeší důležitá aktuální témata.
Ženy XYZ #43: Sestavit si rozpočet, nastudovat místo a kulturu, sebrat pas a vyrazit. Tzv. passport bros pojímají hledání partnerky jako obchodní projekt, v němž vyhodnocují náklady a přínosy. Američanům či Evropanům v této rovnici dlouho vycházejí jako ideální ženy z Thajska nebo Vietnamu. Na transakci založené vztahy ale nejsou doménou pouze západních mužů: mladší partnery si v Africe hledají také bohaté Evropanky, po nevěstách v jiných zemích se rozhlížejí také muži z Číny nebo Indie. O tom, jestli je pro passport bros stále zajímavé i Česko a kde jsou kořeny tohoto fenoménu debatují redaktorky Respektu Markéta Plíhalová, Clara Zanga a Silvie Lauder.
