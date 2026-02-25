0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Trumpova nečekaná válka
11. 3. 202656 minut

Nemůžu vlastnit barák, tak aspoň ženu. Co nám říká nový průzkum o postojích mladých mužů?

Ženy XYZ #35: Feministický podcast, ve kterém Silvie Lauder, Markéta Plíhalová a Clara Zanga řeší důležitá aktuální témata

Silvie Lauder
,
Markéta Plíhalová
,
Clara Zanga

Ženy XYZ #35: Podle mezinárodního průzkumu agentury Ipsos a King’s College London chce asi třetina mužů generace Z poslušnou ženu. Zhruba stejný podíl jich věří, že v důležitých rozhodnutích by měl mít poslední slovo manžel. Generace Z je zároveň jedinou, která vykazuje výrazný názorový rozkol ohledně rolí mužů a žen mezi pohlavími. Znamená to, že se vracíme na zpět, nebo je to jen protireakce na sílící emancipaci žen? A radikalizují se v prostředí sociálních sítí jen mladí muži, nebo i jejich vrstevnice?  V podcastu Ženy XYZ o tom diskutovaly redaktorky Silvie Lauder, Markéta Plíhalová a Clara Zanga.

