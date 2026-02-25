Nemůžu vlastnit barák, tak aspoň ženu. Co nám říká nový průzkum o postojích mladých mužů?
Ženy XYZ #35: Feministický podcast, ve kterém Silvie Lauder, Markéta Plíhalová a Clara Zanga řeší důležitá aktuální témata
Ženy XYZ #35: Podle mezinárodního průzkumu agentury Ipsos a King’s College London chce asi třetina mužů generace Z poslušnou ženu. Zhruba stejný podíl jich věří, že v důležitých rozhodnutích by měl mít poslední slovo manžel. Generace Z je zároveň jedinou, která vykazuje výrazný názorový rozkol ohledně rolí mužů a žen mezi pohlavími. Znamená to, že se vracíme na zpět, nebo je to jen protireakce na sílící emancipaci žen? A radikalizují se v prostředí sociálních sítí jen mladí muži, nebo i jejich vrstevnice? V podcastu Ženy XYZ o tom diskutovaly redaktorky Silvie Lauder, Markéta Plíhalová a Clara Zanga.
Pokud jste v článku našli chybu, napište nám prosím na [email protected].
Podcast je součástí série