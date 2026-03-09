0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Aktuální vydání

Trumpova nečekaná válka
Archiv vydání
Obálka vydání 11/2026
11/2026 • 9.–15. 3. 2026

Trumpova nečekaná válka

Rýsuje se naděje pro Írán, nebo začátek velkého konfliktu?

Obálka vydání 10/2026
Z televize se stává samoobsluha politiků
2.–8. 3. 2026
Česká anomálie: superboháči, kteří nemají v regionu obdoby
Profil: Petr Macinka po letech v pozadí konečně v záři reflektorů
Editorial

Babiš nebyl vydán, oslabí to vládu?

Erik Tabery

Tohle je pravděpodobný scénář.

Anketa

Co byste sobě a ženám přáli k MDŽ?

Respekt

Respekt • Despekt

Respekt/Despekt

Respekt

Komentář

Jak Babiše zachránila sekta psychopatů

Erik Tabery

Beztrestnost se možná koupit dá, ale svědomí nikoli

Bez realitky? Ne tak docela

Clara Zanga

Dostupnost důstojného bydlení dále klesá. Česko kromě rychlejší výstavby bytů nutně potřebuje i standardizované vztahy mezi majiteli a nájemníky

Ján Markoš: Slovenský premiér si vzal hedvábný kapesník a vsadil na sadismus

Ján Markoš, Denník N

Sadismus se v některých lidech probouzí tehdy, když cítí, že jsou nikým. Vnímají, že nemají budoucnost a svět kolem nich se rozpadá

Anne Applebaum: Trump nemá pro Íránce žádný plán

Anne Applebaum , The Atlantic

Jen bombardování Íránu stabilní režim nevytvoří

Newsletter

Česká anomálie: superboháči, kteří nemají v regionu obdoby

Filip Zelenka

Tuzemští miliardáři patří do světové elity

Téma

Trumpova nečekaná válka

Tomáš Lindner

Rýsuje se naděje pro Írán, nebo začátek velkého konfliktu?

Zahraničí

Jak se Trump rozhodl jít do války

Mark Mazzetti, Julian E. Barnes, Tyler Pager, Edward Wong, Eric Schmitt, Ronen Bergman, The New York Times

Investigace The New York Times: Americký prezident se pro vojenskou akci v Íránu rozhodl pod vlivem izraelského premiéra, který byl odhodlán utnout diplomatická jednání. Jen málo jeho poradců projevilo nesouhlas

Princ v exilu, laureátka Nobelovy ceny, radikální islamisté nebo kurdské síly

Magdaléna Fajtová

Skutečnou tváří íránské opozice je v současné chvíli roztříštěnost. Bez společné strategie existuje jen malá šance na změnu režimu

Inflace, zdražení paliv, obrana Ukrajiny. Proč Evropa s obavami sleduje další Trumpův „nemilosrdný hněv“

Magdaléna Fajtová

EU si musí rychle obstarat místo u jednacího stolu. Je v jejím životním zájmu, aby konflikt s Íránem netrval příliš dlouho

Agenda

Pět českých zpráv

Respekt

Pět světových zpráv

Respekt

Česko

Profil: Petr Macinka po letech v pozadí konečně v záři reflektorů

Kristýna Jelínková

Šéf Motoristů ovládá český veřejný prostor. Kam však míří jízda šéfa strany, jejíž název dodnes působí jako špatný vtip?

„Pořád jsem někde četl, že Piráti jsou zločinci. Tak jsem vzal do ruky sekyrku.“

Ondřej Kundra

Respekt mluvil s mužem, který napadl poslaneckou kancelář Ivana Bartoše

Kousek od lesoparku a za sedm tisíc. Prostějovský unikát naznačuje cestu z bytové krize

Clara Zanga

Na Hané vzniklo dostupné nájemní bydlení pro mladé a seniory  

Z ministerstva financí přišlo, že naši úředníci nesmějí mít víc než 50 tisíc hrubého

Marek Švehla

S Janem Vöröš Mušutou o radosti a frustraci z devíti let práce ve státní správě

Společnost

Technologické firmy těží naši pozornost jako ropu. Musíme se vzepřít

Petr Horký

S americkým historikem D. Grahamem Burnettem o jeho nové knize Attensity!, která vyzývá k revolučnímu osvobození naší pozornosti

Kultura

Zasaženi zprávami: Jak umění reflektuje mediální svět

Jan H. Vitvar

Výstava v DOXu zkoumá svět, v němž jsme přestali číst a začali se dívat

Změním se pro tebe 

Pavel Turek

Současný pop oslavuje rozchody jako šanci na nový start, písničkářku Mitski však fascinuje, jaké to je, když na bývalé lásky nejde zapomenout

Album týdne: Politika, Indie a hlasy ze záhrobí – Gorillaz vydali svou nejlidštější desku

Pavel Turek

Seriál týdne: Potíže sexuálního života mužů ve středním věku vyřeší M.R.D. St. Louis

Pavel Turek

Výstava týdne: Mezi proutkařem a boxerem – Vladimir 518 a jeho malířská cesta za vnitřním souladem

Jan H. Vitvar

Literatura

Strachy, stíny a děsy ženského hororu

Boris Hokr

První jeviště

Kateřina Čopjaková

Hledání kořenů

Michael Fiala

Jeden den v životě

Kéž se to nepokazí!

Hana Zábojníková

Komiks

Zen žen

Lela Geislerová, Martin Mach Ondřej

Minulý týden

Uplynulých sedm dní očima Ivana Lampera

Ivan Lamper