Trumpova nečekaná válka
Rýsuje se naděje pro Írán, nebo začátek velkého konfliktu?
Respekt • Despekt
Komentář
Jak Babiše zachránila sekta psychopatů
Erik Tabery
Beztrestnost se možná koupit dá, ale svědomí nikoli
Bez realitky? Ne tak docela
Clara Zanga
Dostupnost důstojného bydlení dále klesá. Česko kromě rychlejší výstavby bytů nutně potřebuje i standardizované vztahy mezi majiteli a nájemníky
Ján Markoš: Slovenský premiér si vzal hedvábný kapesník a vsadil na sadismus
Ján Markoš, Denník N
Sadismus se v některých lidech probouzí tehdy, když cítí, že jsou nikým. Vnímají, že nemají budoucnost a svět kolem nich se rozpadá
Anne Applebaum: Trump nemá pro Íránce žádný plán
Anne Applebaum , The Atlantic
Jen bombardování Íránu stabilní režim nevytvoří
Newsletter
Zahraničí
Jak se Trump rozhodl jít do války
Mark Mazzetti, Julian E. Barnes, Tyler Pager, Edward Wong, Eric Schmitt, Ronen Bergman, The New York Times
Investigace The New York Times: Americký prezident se pro vojenskou akci v Íránu rozhodl pod vlivem izraelského premiéra, který byl odhodlán utnout diplomatická jednání. Jen málo jeho poradců projevilo nesouhlas
Princ v exilu, laureátka Nobelovy ceny, radikální islamisté nebo kurdské síly
Magdaléna Fajtová
Skutečnou tváří íránské opozice je v současné chvíli roztříštěnost. Bez společné strategie existuje jen malá šance na změnu režimu
Inflace, zdražení paliv, obrana Ukrajiny. Proč Evropa s obavami sleduje další Trumpův „nemilosrdný hněv“
Magdaléna Fajtová
EU si musí rychle obstarat místo u jednacího stolu. Je v jejím životním zájmu, aby konflikt s Íránem netrval příliš dlouho
Česko
Profil: Petr Macinka po letech v pozadí konečně v záři reflektorů
Kristýna Jelínková
Šéf Motoristů ovládá český veřejný prostor. Kam však míří jízda šéfa strany, jejíž název dodnes působí jako špatný vtip?
„Pořád jsem někde četl, že Piráti jsou zločinci. Tak jsem vzal do ruky sekyrku.“
Ondřej Kundra
Respekt mluvil s mužem, který napadl poslaneckou kancelář Ivana Bartoše
Kousek od lesoparku a za sedm tisíc. Prostějovský unikát naznačuje cestu z bytové krize
Clara Zanga
Na Hané vzniklo dostupné nájemní bydlení pro mladé a seniory
Z ministerstva financí přišlo, že naši úředníci nesmějí mít víc než 50 tisíc hrubého
Marek Švehla
S Janem Vöröš Mušutou o radosti a frustraci z devíti let práce ve státní správě
Společnost
Kultura
Zasaženi zprávami: Jak umění reflektuje mediální svět
Jan H. Vitvar
Výstava v DOXu zkoumá svět, v němž jsme přestali číst a začali se dívat
Změním se pro tebe
Pavel Turek
Současný pop oslavuje rozchody jako šanci na nový start, písničkářku Mitski však fascinuje, jaké to je, když na bývalé lásky nejde zapomenout