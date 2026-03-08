0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Přihlásit se
Koupit předplatné

Můj účet

Přihlásit se

Často hledáte

Aktuální vydání

Trumpova nečekaná válka
Zobrazit článkyArchiv vydání
Aplikace Respekt
Poslouchejte nás
Sledujte nás
Agenda8. 3. 20263 minuty

Pět českých zpráv

Respekt

Zmatek v českých hlavách kvůli cizincům

Dvě třetiny Čechů míní, že v České republice pracuje příliš mnoho cizinců. Zjistila to agentura STEM. Zároveň má 58 procent (tedy necelé dvě třetiny) dotázaných za to, že cizinci jsou řešením nedostatku pracovních sil v některých profesích. A téměř polovina lidí si myslí, že cizinci připravují místní obyvatele o práci. Výzkumníci ale říkají, že dlouhodobý trend je jasný: Češi jsou cizincům-pracantům otevřenější než dřív.

Seznam.cz zažaloval Babiše kvůli pomluvám

↓ INZERCE

Největší internetová firma v Česku Seznam.cz podala žalobu na premiéra Andreje Babiše (ANO). Důvodem jsou sílící útoky na společnost a ochrana dobré pověsti právnické osoby, sdělila ČTK mluvčí Seznamu.cz Aneta Kapuciánová. Babiš ČTK sdělil, že si za svými vyjádřeními stojí. Podle jeho slov média vlastněná Ivem Lukačovičem o něm dlouhodobě lžou a manipulují s fakty, což je připraven kdykoli doložit. Zatím tak nějakým srozumitelným způsobem neučinil.

Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.

Online přístup ke všem článkům a archivu

Články i v audioverzi a mobilní aplikaci
Možnost odemknout články pro blízké
od 160 Kč/měsíc
Koupit předplatnéMám předplatné, přihlásím se

Mohlo by vás zajímat

Respekt Obchod

Přejít do obchodu
Načíst další články