Pět českých zpráv
Zmatek v českých hlavách kvůli cizincům
Dvě třetiny Čechů míní, že v České republice pracuje příliš mnoho cizinců. Zjistila to agentura STEM. Zároveň má 58 procent (tedy necelé dvě třetiny) dotázaných za to, že cizinci jsou řešením nedostatku pracovních sil v některých profesích. A téměř polovina lidí si myslí, že cizinci připravují místní obyvatele o práci. Výzkumníci ale říkají, že dlouhodobý trend je jasný: Češi jsou cizincům-pracantům otevřenější než dřív.
Seznam.cz zažaloval Babiše kvůli pomluvám
Největší internetová firma v Česku Seznam.cz podala žalobu na premiéra Andreje Babiše (ANO). Důvodem jsou sílící útoky na společnost a ochrana dobré pověsti právnické osoby, sdělila ČTK mluvčí Seznamu.cz Aneta Kapuciánová. Babiš ČTK sdělil, že si za svými vyjádřeními stojí. Podle jeho slov média vlastněná Ivem Lukačovičem o něm dlouhodobě lžou a manipulují s fakty, což je připraven kdykoli doložit. Zatím tak nějakým srozumitelným způsobem neučinil.
Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.
Online přístup ke všem článkům a archivu