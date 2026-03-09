Ranní postřeh Ivana Mikloše: Nejen nekompetentnost, nezodpovědnost a zkorumpovanost, ale také neuvěřitelné pokrytectví Ficovy vlády
Každé všední ráno najdete na webu Respektu postřeh osobností k aktuálním událostem
Robert Fico se poprvé dostal jako premiér k moci před dvaceti lety a s krátkými přestávkami vládne na Slovensku dosud. Všechny jeho vlády se vyznačovaly nekompetentností, nezodpovědností a zkorumpovaností, přičemž platí, že míra těchto charakteristik se s každou další vládou zvyšovala. Logickým důsledkem je pak propad Slovenska ve všech možných žebříčcích ekonomické úrovně, konkurenceschopnosti, přílivu zahraničních investic, udržitelnosti veřejných financí, kvality podnikatelského prostředí, kvality veřejných služeb, efektivnosti veřejné správy, kvality a úrovně vzdělání, inovačního potenciálu atp.
Z jedenácti postkomunistických zemí, které jsou dnes členy EU, se Slovensko téměř ve všech důležitých žebříčcích propadlo ze třetí pozice (za Slovinskem a Českem) na třetí od konce, předposlední nebo dokonce poslední místo. A to ani nemluvě o katastrofální mezinárodní image poskoka zločinného Putinova režimu.
Vedle nekompetentnosti, nezodpovědnosti a zkorumpovanosti bylo od začátku zřejmé i pokrytectví Ficovy politiky. Když se už kaviárová sociální demokracie demaskovala a nestačila odvrátit volební porážku, přešel bezostyšně k extrémně pravicové, konspirační a protievropské rétorice plné homofobie, xenofobie, rusofilie a zcela cynicky ji nazval „slovenskou“ sociální demokracií. Dnes už nedokáže oslovit jiné než antisystémové voliče a zcela otevřeně a bezostyšně o ně bojuje s fašistickou stranou Republika. Bohužel na Slovensku je takových voličů více, než by bylo zdravé.
Míra pokrytectví však v posledních dnech dosáhla nebývalých rozměrů a svědčí o tom dvě události. Tou první je zastavení nouzových dodávek elektřiny Ukrajině, které Fico oznámil v předvečer čtvrtého výročí zahájení ruské agresivní války proti Ukrajině a v době, kdy se Rusko snaží doslova vymrznout Ukrajince. Když však podnik Ukrenergo, ale nepřímo i slovenský SEPS potvrdily, že žádné dodávky zastaveny nebyly, tak až po více než týdnu po oznámení dal toto zastavení Fico schválit vládě.
Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.
Online přístup ke všem článkům a archivu