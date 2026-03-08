Pět světových zpráv
20 let za demonstrace
Hongkongský prodemokratický aktivista a někdejší mediální magnát Jimmy Lai se podle svého advokáta neodvolá proti dvacetiletému trestu vězení. Lai dostal od hongkongské justice trest za porušení zákona o národní bezpečnosti. Podle médií je to zatím nejvyšší uložený trest od přijetí Čínou vnuceného zákona, který prakticky umlčel kritické hlasy v Hongkongu. Sám Lai je ve vězení od konce roku 2020, protože byl odsouzen za nedovolené shromažďování. Odvolací soud mu naproti tomu koncem února zrušil bezmála šestiletý trest vězení za podvody. K jeho propuštění vyzývají politici západních zemí včetně USA či Velké Británie.
Evropský jaderný plán B
Francie a Německo v pondělí oznámily plány na prohloubení spolupráce v oblasti jaderného odstrašování, což představuje významný posun v evropské obranné politice. Podle společného prohlášení tyto země vytvoří řídící skupinu na vysoké úrovni, která bude koordinovat společnou strategii. Německo se připojí k francouzským jaderným cvičením a inspekcím strategických lokalit, přičemž obě země se zaměří na posílení konvenčních a protiraketových obranných schopností ve spolupráci s dalšími evropskými partnery. Tato iniciativa odráží snahu Evropy snížit závislost na jaderném deštníku USA, který byl dlouho ústředním prvkem regionální bezpečnosti. Prezident Emmanuel Macron také oznámil plány na rozšíření francouzského jaderného arzenálu. Rozhodnutí o francouzských jaderných úderech bude ale i nadále výhradně v kompetenci francouzského prezidenta, uvedl Macron.
Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.
Online přístup ke všem článkům a archivu