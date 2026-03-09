0:00
0:00
Zahraničí9. 3. 202610 minut

„Putin mi nic neudělal.“ Cesta do mysli malířského mistra, který vede Alternativu pro Německo

Co utvářelo politika Tina Chrupallu, který symbolizuje "muže blízkého lidu" a chce zásadně změnit zemi

Mariam Lau
,
Die Zeit

Je tma, ale vrátný u vjezdu do hokejové arény muže sedícího ve Volkswagenu Touareg pozná hned: „To je Tino! Máš dobré projevy ve Spolkovém sněmu!“ A tak to pokračuje až do VIP salonku: potřásání rukou, poplácávání po zádech, pořizování selfie. Tino Chrupalla, spolupředseda AfD a šéf poslaneckého klubu strany ve spolkovém parlamentu, je tady, v hokejové aréně rodného města Weißwasser v saské Lužici, hvězdou.

Ve zbytku země však u mnoha lidí vyvolává silný odpor zejména kvůli svému postoji k Rusku („Putin mi nic neudělal!“). Ani ve vlastních řadách však není Chrupalla – jediný východní Němec a jediný řemeslník mezi šéfy velkých německých stran – jednoznačně vnímanou postavou. V roce, kdy Alternativa pro Německo míří k velkým úspěchům v zemských volbách, si mnozí kladou otázku, jaké Německo Tino Chrupalla vlastně chce. Je skutečně oním praktickým člověkem, za kterého se vydává a který prostě jen nahlas říká to, co si myslí mlčící většina? Anebo je ve skutečnosti nebezpečným a skrytým rozvracečem systému?

Dnešní večer na konci ledna hrají Lužické lišky, Chrupallův domovský tým, proti řezenským Ledním medvědům – tedy proti „týmu ze SRN“, jak zde všichni zcela přirozeně říkají. Nápis Lužické lišky na Chrupallově fanouškovské šále je ovšem pouze malý. Zato Dynamo Weiswasser, starý název klubu pocházející ještě z dob bývalé NDR, je tu vyveden velkými zlatooranžovými písmeny. Na stadionu občas zavlají i staré východoněmecké vlajky se srpem a kladivem, nikdo to ovšem neřeší. „NDR si nikdy nenechám vzít,“ říká Chrupalla s úsměvem, protože přesně ví, jaký účinek to má na lidi na Západě. „Zpátky ji ale také nechci.“

