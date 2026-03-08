Václav Moravec končí v České televizi po „vynucené debatě“ s Tomiem Okamurou
Oznámil to po skončení Otázek. Okamura dál tlačí na zrušení poplatků
Na Kavčích horách se dvacet minut před nedělním polednem po jedenácti letech přihlásil na recepci předseda SPD Tomio Okamura – s tím, že míří do Otázek Václava Moravce. Na konci vysílání pak moderátor Václav Moravec oznámil, že v České televizi končí. Definitivní rozhodnutí zvažoval poté, co mu bylo nařízeno, aby do pořadu pozval právě předsedu SPD, které dlouhodobě kritizuje veřejnoprávní média.
Na otázku Respektu z minulého týdne, zda půjde o jeho poslední Otázky, odpověděl, že si hranici, po které by odešel, ještě nestanovil. To se patrně změnilo. Poté, co po druhé polovině pořadu řekl bývalému premiérovi a guvernérovi Jiřímu Rusnokovi, že se čas jejich rozhovoru naplnil, oznámil následující: „Stejně tak se naplnil můj čas v České televizi po víc než 21 letech. Děje z poslední doby mě utvrdily v tom, že za současných podmínek už nemohu dál garantovat nezávislost redakční práce a kritickou reflexi událostí, jak se o nich zmiňuje preambule Kodexu České televize,“ oznámil na závěr pořadu.
Poté dodal, že důvěru „statisíců vás, televizních divaček a diváků, kteří jednadvacet let činili z otázek nejsledovanější televizní diskuzi v zemi, nechci zklamávat posunem k pseudovyváženosti, chcete-li ke slepé vyváženosti, která podle mého názoru ničí veřejnou službu“. A poděkoval jim za přízeň.
Podle informací Respektu bylo pozvání Tomia Okamury poslední kapkou, která k rozhodnutí Václava Moravce opustit televizi vedla. Celkově jde nicméně o několik událostí z posledních týdnů. Právě tam měla směřovat jeho zmínka, že „děje z poslední doby mne utvrdily v tom, že za současných podmínek už nemohu dál garantovat nezávislost redakční práce“.
Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.
Online přístup ke všem článkům a archivu