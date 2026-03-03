0:00
Astrounat Brázda
9. 3. 2026

Ve sněmovně přestávají platit nepsaná pravidla. Z nezvolení místopředsedou však může Rakušan těžit

Výtah Respektu: Souhrn dne a rozhovor s Františkem Trojanem

Zuzana Machálková

Výtah Respektu: Sněmovna koncem minulého týdne opět nezvolila šéfa STAN Víta Rakušana místopředsedou dolní komory. V nedělních Otázkách Václava Moravce předseda sněmovny a SPD Tomio Okamura a Radek Vondráček z ANO uvedli, že tak vládní koalice ani neučiní. Odkazují na zapojení Starostů a nezávislých do kauzy Dozimetr, ve které však Rakušan obviněný nebyl. Jak je možné, že vládním politikům a političkám nevadí obviněný předseda sněmovny a premiér? A proč STAN trvá na Rakušanovi - není to podobné, jako když Motoristé trvali na Filipu Turkovi coby ministrovi? Jak dolní komora funguje bez dalšího místopředsedy a co se bude ve volbě dít dál? Nejen o tom mluví v pondělní epizodě František Trojan.

