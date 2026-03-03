Okamura se pasuje do role Jana Husa, Babiš porušuje etický kodex hnutí ANO
Výtah Respektu: Souhrn dne a rozhovor s Kristýnou Jelínkovou a Františkem Trojanem přímo ze sněmovny
Výtah Respektu: Poslanci a poslankyně se ve čtvrtek sešli k jednání o vydání premiéra a šéfa ANO Andreje Babiše a předsedy Sněmovny a SPD Tomia Okamury k trestnímu stíhání. Zatímco u předsedy vlády jde o kauzu Čapí hnízdo, Okamurovi trestní stíhání hrozí kvůli předloňským předvolebním plakátům. Vzhledem k dohodě vládní koalice i doporučení, respektive nedoporučení, mandátového a imunitního výboru je ale předem v podstatě jisté, že vydání nebudou. Dění v dolní komoře celý den sledovali Kristýna Jelínková a František Trojan, kteří ve čtvrteční epizodě popisují, co u řečnického pultu zaznívalo, jak oba politici argumentují i to, co bude následovat. Moderuje Zuzana Machálková.
