Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Až vás robot obejme
19. 5. 202622 minut

Komunální volby 2026: Spojí se v Praze ODS s ANO? A skončí vláda Pirátů?

Výtah Respektu: Souhrn dne a rozhovor s Filipem Zelenkou

Zuzana Machálková

Výtah Respektu: Ve dnech 9. a 10. října nás čekají komunální volby. A přestože do hlasování zbývá ještě pár měsíců, v ulicích Prahy už běží kampaň. Z ní vyplývá, že tradiční spojenectví utrpěla trhliny a ti, kteří vládli doposud, by mohli vyklidit své pozice - a naopak ti, kteří byli doteď v opozici, sází na frustraci z dopravy a astronomických cen bydlení. A své postavení by možná mohlo změnit i hnutí ANO, pro které bylo hlavní město dlouho nedobytnou pevností. Spojí se s ODS? Proč ve Spolu pro Prahu nejsou lidovci? Když se hnutí STAN daří celostátně, platí to i pro metropoli? Proč už Piráti nejspíš nebudou vládnout? A je Praha politickou laboratoří pro zbytek republiky? Nejen o tom mluví v úterní epizodě Filip Zelenka.

