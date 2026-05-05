Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
7. 5. 202628 minut

"Hlas přírody", který se kvůli zubům málem nedostal před kameru. David Attenborough slaví 100 let

Výtah Respektu: Souhrn dne a rozhovor s Lukášem Hrábkem české pobočky Světového fondu ochrany přírody o tom, jak David Attenborough ovlivnil stovky milionů lidí napříč generacemi

Zuzana Machálková

Výtah Respektu: Jeden z nejvýraznějších hlasů ochránců přírody, v mnohém inovátor a také člověk, který ovlivnil stovky milionů lidí napříč světem - David Attenborough - v pátek oslaví 100. narozeniny. A své přání k němu mohou skrze speciální webové stránky tuzemské pobočky Světového fondu ochrany přírody dostat i Češi a Češky. Ve čtvrteční epizodě o tom mluví mluvčí Lukáš Hrábek. Jak se David Attenborough ke své práci dostal? Čím je jeho kariéra výjimečná? A proč měl na několik generací vliv právě on? Moderuje Zuzana Machálková.

