"Hlas přírody", který se kvůli zubům málem nedostal před kameru. David Attenborough slaví 100 let
Výtah Respektu: Souhrn dne a rozhovor s Lukášem Hrábkem české pobočky Světového fondu ochrany přírody o tom, jak David Attenborough ovlivnil stovky milionů lidí napříč generacemi
Výtah Respektu: Jeden z nejvýraznějších hlasů ochránců přírody, v mnohém inovátor a také člověk, který ovlivnil stovky milionů lidí napříč světem - David Attenborough - v pátek oslaví 100. narozeniny. A své přání k němu mohou skrze speciální webové stránky tuzemské pobočky Světového fondu ochrany přírody dostat i Češi a Češky. Ve čtvrteční epizodě o tom mluví mluvčí Lukáš Hrábek. Jak se David Attenborough ke své práci dostal? Čím je jeho kariéra výjimečná? A proč měl na několik generací vliv právě on? Moderuje Zuzana Machálková.
