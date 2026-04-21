Osm voleb za pět let. Nyní by si od nich ekonomicky slabé a zkorumpované Bulharsko mohlo odpočinout
Výtah Respektu: Souhrn dne a rozhovor s Magdalénou Fajtovou
Výtah Respektu: Bulhaři a Bulharky měli v neděli další volby, ve kterých jednoznačně zvítězilo Progresivní Bulharsko bývalého prezidenta Rumena Radeva, které získalo nějakých 44 procent. Rozdíl od druhé a třetí příčky byl přitom velmi výrazný, uskupení dostala od voličů kolem 13 procent. Pro zemi šlo každopádně o osmé volby za posledních pět let. Výsledky by podle Reuters mohly ukončit období politické nestability. Kam si ale euroskeptického Radeva zařadit v zahraniční politice? Je namístě, když se o něm mluví jako o proruském nebo jako o bulharském Orbánovi? Co od něj může čekat EU a co výsledky voleb znamenají pro Ukrajinu? Nejen o tom mluví v úterní epizodě Magdaléna Fajtová. Čtěte také: Radev je nesmírně pragmatický politik. Bude v EU něco mezi Magyarem a odlehčenou verzí Fica
Pokud jste v článku našli chybu, napište nám prosím na [email protected].
Podcast je součástí série