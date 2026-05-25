23/2026 • 1.–7. 6. 2026
Nikdy neumřít, všechno ovládnout
Stárnoucí Andrej Babiš bojuje proti času a spiknutí elit
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Ranní postřeh
Téma
Česko
Havárie Václava Havla. Rekonstrukce rozpadu jedné instituce
Tomáš Brolík
Jak se stalo, že pražská intelektuální hvězda rozložila knihovnu nejslavnějšího Čecha
Testovací fiasko. Jak se ptát ve školách citlivě na data, která potřebujeme znát
Markéta Plíhalová
Rodiče a děti zaskočily dotazy na rodinné poměry a duševní zdraví
Lidový intelektuál Hlaváček slibuje, že teď už v Praze konečně postaví tisíce bytů
Filip Zelenka
Profil: Architekt, který zachránil Starosty po Dozimetru a teď je opět povede o boje o magistrát
Příběh na každém kroku. Co se opravdu dělo na Sudetoněmeckém sněmu v Brně
Tomáš Lindner
Kdo přijel na setkání, které podle Okamury, Zemana, Klause a dalších nacionalistů ohrožovalo českou identitu
Zahraničí
Péter Magyar mění pořádky, našlapuje kolem Ukrajiny a v Bruselu žádá o peníze. Budou k němu shovívaví?
Tomáš Brolík
Nový vládce Maďarska má před sebou první velké zkoušky
Jsme dobří lidé, kteří milují svobodu. Do Evropy patříme, říká moldavská prezidentka
Ondřej Kundra
S Maiou Sandu o tom, co by mohlo ukončit válku na Ukrajině, nejtěžších dnech v jejím životě a o tom, co jí opravdu přinese úlevu
Jachta velká jako torpédoborec, žádné daně a bunkr pro případ revoluce
Silvie Lauder
Pohled do zákulisí světa superboháčů