0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Přihlásit se
Koupit předplatné

Můj účet

Přihlásit se

Často hledáte

Aktuální vydání

Nikdy neumřít, všechno ovládnout
Zobrazit článkyArchiv vydání
Aplikace Respekt
Poslouchejte nás
Sledujte nás
Obálka vydání 23/2026
23/2026 • 1.–7. 6. 2026

Nikdy neumřít, všechno ovládnout

Stárnoucí Andrej Babiš bojuje proti času a spiknutí elit

Koupit předplatné
Obálka vydání 22/2026
Volby, které všechno změnily
25.–31. 5. 2026
Premiér Babiš se zúčastnil otevření Centra onkologické prevence Masarykova onkologického ústavu. 26.5. 2026 Autor: Milan Jaroš
Nikdy neumřít, všechno ovládnout
Nikdy neumřít, všechno ovládnout
Testovací fiasko. Jak se ptát ve školách citlivě na data, která potřebujeme znát
Testovací fiasko. Jak se ptát ve školách citlivě na data, která potřebujeme znát
Havárie Václava Havla. Rekonstrukce rozpadu jedné instituce
Havárie Václava Havla. Rekonstrukce rozpadu jedné instituce

Editorial

Nad čím nelze přivřít oči

Ondřej Kundra

Dennodenní masakry ukrajinských civilistů by neměly zmizet z veřejné pozornosti jen proto, že jsou až příliš časté

Anketa

Miloš Zeman neuspěl se svou stížností na poskytování informací o svém špatném zdravotním stavu, který jako prezident tajil. Je důležité, aby vrcholní politici detailně informovali veřejnost o svém zdraví?

Respekt

Respekt • Despekt

Respekt/despekt

Respekt

Komentář

Náprava tradiční rodinou?

Clara Zanga

Obhajoba propuštěného Dominika Feriho míjí podstatu sexualizovaného násilí

Nové Ferrari: oběť kulturních válek, nebo korporátní nuda?

Petr Horký

Trumpova neuvěřitelně bezostyšná druhá vláda

Fareed Zakaria

Americké zákony budou potřebovat po Trumpovi pořádně vyztužit

Ranní postřeh

Petr Bittner: Věřili byste si na Trumpa v bitce?

Petr Bittner

Každé všední ráno najdete na webu Respektu postřeh osobností k aktuálním událostem

Věra Jourová: Sociální síť W jako nadějný experiment

Věra Jourová

Každé všední ráno najdete na webu Respektu postřeh osobností k aktuálním událostem

Téma

Nikdy neumřít, všechno ovládnout

Ondřej Kundra, Kristýna Jelínková, František Trojan

Stárnoucí premiér bojuje proti času a spiknutí elit

Agenda

Pět českých zpráv

Respekt

Pět světových zpráv

Respekt

Česko

Havárie Václava Havla. Rekonstrukce rozpadu jedné instituce

Tomáš Brolík

Jak se stalo, že pražská intelektuální hvězda rozložila knihovnu nejslavnějšího Čecha

Testovací fiasko. Jak se ptát ve školách citlivě na data, která potřebujeme znát

Markéta Plíhalová

Rodiče a děti zaskočily dotazy na rodinné poměry a duševní zdraví

Lidový intelektuál Hlaváček slibuje, že teď už v Praze konečně postaví tisíce bytů

Filip Zelenka

Profil: Architekt, který zachránil Starosty po Dozimetru a teď je opět povede o boje o magistrát

Příběh na každém kroku. Co se opravdu dělo na Sudetoněmeckém sněmu v Brně

Tomáš Lindner

Kdo přijel na setkání, které podle Okamury, Zemana, Klause a dalších nacionalistů ohrožovalo českou identitu

Zahraničí

Péter Magyar mění pořádky, našlapuje kolem Ukrajiny a v Bruselu žádá o peníze. Budou k němu shovívaví?

Tomáš Brolík

Nový vládce Maďarska má před sebou první velké zkoušky

Jsme dobří lidé, kteří milují svobodu. Do Evropy patříme, říká moldavská prezidentka

Ondřej Kundra

S Maiou Sandu o tom, co by mohlo ukončit válku na Ukrajině, nejtěžších dnech v jejím životě a o tom, co jí opravdu přinese úlevu

Jachta velká jako torpédoborec, žádné daně a bunkr pro případ revoluce

Silvie Lauder

Pohled do zákulisí světa superboháčů

Věda

Jako vykročit z mrazáku na pánev letních veder. Vrátí se evropské zimy do doby ledové?

Martin Uhlíř

Pokud kvůli klimatické změně ustane teplý proud v Atlantiku, evropský kontinent se i v oteplujícím se světě ochladí. Výsledky nedávného výzkumu klimatologů pravděpodobnost takového scénáře zvyšují

Rozhovor

Bojím se, aby se nepřišlo na to, že nejsem spisovatelka

Kateřina Mázdrová

S literárním objevem sezony Marií Zelbovou o jejím dětství s nonkonformní matkou a umění všechno přežít

Film

Že holka kameru neunese? To už snad dneska nikdo nemůže myslet vážně

Jindřiška Bláhová

Českým kameramankám se žije hůř než jejich zahraničním kolegyním, přesto se věci mění k lepšímu

Hudba

Matmos: Naše retro je čokoládový pudink, který jsme jedli před pětadvaceti lety

Pavel Turek

Osobité hudební duo se po osmnácti letech vrací do Prahy s deskou, v níž nezní nic jiného než zvuky kovů

Literatura

Až se Východ a Západ setká v čipu

Jan Lukavec

Je současná geopolitika jen „šumem“ dějin?

Když se z krajiny stane vězení

Jan H. Vitvar

Kultura

Album týdne: Linda Perry si místo studu a hněvu zvolila vysvobození

Barbora Koutná

Dokument týdne: Šikanovaná bulvárem, zachráněná Nickem Cavem – snímek Kylie ukazuje drsnou tvář popu

Pavel Turek

Výstava týdne: Může za to počasí, nebo sociální sítě? Gabriela Slaninková maluje únavu své generace

Jan H. Vitvar

Jeden den v životě

Zvládl jsem Trhovosvinenskou padesátku

Miroslav Kolár

Komiks

Zen žen

Lela Geislerová, Martin Mach Ondřej

Minulý týden

Uplynulých sedm dní očima Ivana Lampera

Ivan Lamper