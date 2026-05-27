0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Přihlásit se
Koupit předplatné

Můj účet

Přihlásit se

Často hledáte

Aktuální vydání

Volby, které všechno změnily
Zobrazit článkyArchiv vydání
Aplikace Respekt
Poslouchejte nás
Sledujte nás
27. 5. 20264 minuty

Věra Jourová: Sociální síť W jako nadějný experiment

Každé všední ráno najdete na webu Respektu postřeh osobností k aktuálním událostem

Věra Jourová

Jen velmi málo věcí v našich životech není ovlivněno sociálními sítěmi. V odborných debatách prakticky kdekoli v Evropě se o sítích mluví buď přímo jako o zdrojích všech mizerií, kterými si jako společnost v současnosti procházíme, nebo aspoň jako o jejich posilovačích. Přikláním se k té druhé variantě. Sociální sítě (podle mnohých asociální sítě) slouží jako komunikační a informační nástroj, bez kterého už dnes možná většina lidí neumí existovat. Spojují nás, ale zároveň rozdělují, informují a dezinformují, formují a deformují. Jejich určitá pozitiva jistě nelze pominout. Jenže...

Někdy od roku 2015 sledujeme v evropském digitálním prostoru, jak se z břehů vylévá nenávist a netolerance. Řeklo by se (a nevím, jestli jsou na to přesná data), že tyhle nepěkné emoce a běsy ve společnosti dřímaly vždy, jen na ně teď na sítích víc vidíme. Davová sounáležitost „bratrů a sester v nenávisti“ vytváří dojem jakéhosi společenského opodstatnění, požehnání a známky normálnosti. A jak víme, nemálo dnešních politiků se bohužel neštítí nenávist podněcovat a sbírat na ní body. Takhle čile vzkvétající politický kšeft s nenávistí jsme tu mimochodem dlouho neměli.

Evropskou rozbuškou pro nárůst nenávisti na internetu byla migrační krize a islamistické teroristické útoky. V té době jsme na sítích zaznamenali nárůst podpory extremistických hnutí, nabádání k terorismu, dětské pornografie a nakonec i dezinformací s potenciálem ohrožovat bezpečnost. Sociální sítě se staly bojištěm s postupným zapojením umělé inteligence.

↓ INZERCE

Kumulace nebezpečných dopadů na společnost vyvolala poptávku po regulaci, která byla nakonec velkou většinou evropských zákonodárců schválena. Vzhledem k tomu, že skoro všechny digitální platformy mají místo narození ve Spojených státech, podle některých se evropská regulace chovala a chová jako nepřátelský akt proti Američanům. Mockrát jsem to ještě jako evropská komisařka vyvracela s tím, že se my Evropani zkrátka jen začínáme bránit, že nechceme být lehce manipulovatelným davem, že nemáme zájem o ztrátu identity a autonomie v rozhodování o svých životech, že máme špatné zkušenosti s verbální nenávistí, kterou jsme v minulém století včas nedokázali zastavit. 

Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.

Online přístup ke všem článkům a archivu

Články i v audioverzi a mobilní aplikaci
Možnost odemknout články pro blízké
od 160 Kč/měsíc
Koupit předplatnéMám předplatné, přihlásím se

Mohlo by vás zajímat

Respekt Obchod

Přejít do obchodu
Načíst další články