Někdy zkrátka nestačí jen vydržet. Žen s nízkou tvorbou mléka je víc, než se věřilo
Vědci konečně začínají podrobněji zkoumat, proč mají ženy potíže s kojením
Čtete jeden z našich newsletterů. Přihlaste se k jejich odběru a budou vám chodit do e-mailové schránky. Máte z čeho vybírat. Silvie Lauder píše newsletter V pasti pohlaví, Markéta Plíhalová pak Jednotku intenzivní péče. Světovému dění se věnuje newsletter GARRIGUE, domácí politice newsletter PLAMÍNKOVÁ. Pomezí byznysu a politiku popisuje Sečteno, podtrženo, který připravuje Filip Zelenka.
Když starší generace žen vzpomínají na své mateřské začátky, nezřídka zmiňují, že nekojily vůbec, nebo jen velmi krátce – protože „neměly mléko“. V posledních letech se však víc a víc mluví o tom, že nedostatek mléka patrně nepřicházel sám od sebe, ale že na něm nejspíš měla velký podíl dříve tolik běžná separace matek a novorozenců. Když děti ležely pohromadě na jednom pokoji zabalené v zavinovačce a sestry je matkám rozvážely jako vánočky v pravidelných tříhodinových intervalech, správné tvorbě mléka to zrovna nepomáhalo.
Britský týdeník The Economist nyní ale upozorňuje na druhý extrém, který se objevuje v době, kdy se kojení a jeho přínosům pro matku i dítě (správně) věnuje větší pozornost než dříve. Tedy dojem, že něco jako nedostatečná produkce mateřského mléka neexistuje (nebo jen velmi vzácně) a případné potíže lze překonat matčinou dostatečně silnou vůlí.
Týdeník připomíná dlouholeté lékařské přesvědčení, že nedostatečná produkce mléka je vzácná komplikace objevující se nanejvýš u pěti procent žen. Obvyklou radou tedy je přikládat dítě k prsu co nejčastěji nebo produkci stimulovat odsávačkou. „Tato rada, ač dobře míněná, se ukazuje jako nedostatečná,“ píše týdeník s tím, že děti části matek, které se tímto doporučením řídí, stejně na váze nepřibývají, jak by měly.
Studie tvorby mateřského mléka, do nichž byly v posledních letech zapojeny stovky žen z Ameriky a Austrálie, naznačují, že podíl matek, které produkují příliš málo mléka, je mnohem vyšší, než se předpokládalo: pohybuje se mezi 10–20 procenty,“ uvádí The Economist, který zároveň upozorňuje, že prsní žlázy a kojení stály dlouho – tak jako mnoho jiných čistě ženských zdravotních otázek – stranou vědeckého zájmu.
Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.
Online přístup ke všem článkům a archivu