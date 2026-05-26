Péter Magyar mění pořádky, našlapuje kolem Ukrajiny a v Bruselu žádá o peníze. Budou k němu shovívaví?
Nový vládce Maďarska má před sebou první velké zkoušky
Nový maďarský premiér Péter Magyar za poslední dva roky ukázal, že rozumí síle symbolů a gest. Bez toho by nemohl dovést svou politickou kampaň až k drtivé porážce téměř neporazitelného Viktora Orbána. A protože Maďaři jsou pořád dychtiví po symbolickém rozloučení s šestnáct let dlouhou érou Orbánovy samovlády, Magyar, od 9. května předseda vlády, jim ho dopřává každý den.
„Rendszerváltás“, tedy změnu pořádků, jak strana Tisza své vítězství označuje, demonstruje různě: spolu se svými ministry vlastnoručně rozebral plot, který držel veřejnost daleko od sídla vlády. Rychle schválil změnu ústavy, která omezuje premiérování jen na dvě funkční období. Zákonem snížil platy ministrů, poslanců a pochopitelně svůj. Na svou první zahraniční cestu nevyrazil do Bruselu, Paříže nebo Berlína, ale do Polska, k historickému příteli Maďarů, který novému premiérovi slouží za vzor úspěšné a sebevědomé středoevropské země současnosti. Položil věnec ke krakovskému kříži středověké polsko-maďarské světice Hedviky a navštívil v gdaňské kanceláři Lecha Wałęsu, hrdinu změny pořádků v roce 1989.
A co se týče sídla vlády – bývalý karmelitánský klášter vedle Budínského hradu, který Orbánova vláda před sedmi lety nákladně zrekonstruovala a pak se do něj, na kopec nad Dunajem a celým městem, přesunula, je dnes otevřen maďarské veřejnosti. Celý tenhle přesun z roku 2019 vnímala velká část společnosti jako Orbánův mnohamiliardový a zbytečný rozmar a Magyar s ním nechce nic mít. Jeho vláda se přesouvá zpátky dolů a přes řeku do Pešti, do ulice Ústavy, kousek od parlamentu. Jak opuštěný komplex využít, to ještě nový kabinet nevymyslel.
Doba symbolů ale pomalu končí a nové správce Maďarska čeká praktická politika, doma i v zahraničí.
