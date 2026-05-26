Petr Bittner: Věřili byste si na Trumpa v bitce?
Každé všední ráno najdete na webu Respektu postřeh osobností k aktuálním událostem
Americká agentura YouGov.com položila před pár týdny vzorku téměř tří tisícovek Američanů a Američanek zdánlivě komickou až hloupou otázku: Myslíte, že byste v bitce porazili Donalda Trumpa? Odpovědi nabízejí působivý vhled do toho, jak které skupiny obyvatel uvažují o sobě a o společnosti. A možná naznačují i skutečný charakter krize mužství, která v posledních letech prostupuje nejen Spojené státy, ale vlastně většinu světa.
Nejde samozřejmě o bitku s prezidentem, stále zmatenějším a unavenějším seniorem, který za svůj život věnoval pěstování své kondice asi tak stejné úsilí jako pěstování svého charakteru. Fyzický konflikt má v macho politice zvláštní symbolickou roli. Málokdy jde o skutečnou rvačku – pes, který štěká, nekouše. Je to spíš zkouška představivosti: kdo je silný, kdo je měkký, kdo se komu nebojí podívat do očí a kdo komu radši podrží tašku. (Mimochodem, on takový pohled do očí mnohdy vyžaduje skutečné sebevědomí a mnohem větší sílu než fyzické výhrůžky na internetu – proto dělá lidem jako Donald Trump nebo Filip Turek takový problém. Doporučuju se na to někdy zaměřit.)
Zejména jeden z výsledků průzkumu mi udělal škodolibou radost. Na Trumpa si podle YouGov věří 71 procent demokraticky orientovaných žen – tedy skupiny, jíž macho ideologie připisuje křehkost, přecitlivělost, nedostatek kontaktu s realitou a fušování do ryze mužských povinností, na které tyto ženy nejsou od přírody vybavené. Více než dvě třetiny liberálních žen by si při takové výzvě bez váhání vyhrnuly rukávy. Zato mezi republikánskými muži, kteří obdivují politickou kulturu siláctví, syrových jater, velkých aut, tvrdé čelisti či odporu k „woke měkkosti“ a „sněhovým vločkám“, si na Trumpa věří míň než polovina. Možná proto tak touží po zbraních – na férovku je totiž zjevně moc neužije.
Liberální žena se podívá na osmdesátiletého politika s evidentně omezenou fyzickou vitalitou a řekne ano, toho bych ho zvládla. Republikánský muž se podívá na totéž tělo – a jímá ho hrůza. Nestojí před ním totiž křehký stařeček, ale nefalšovaný vůdce smečky. Jde o test loajality – a tělo vůdce je v něm projekčním plátnem skupinové síly.
