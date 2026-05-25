Sedláci Gottwaldovým slibům neuvěřili. Slovensko ve zlomovém roce 1946
Komunisté lákali katolíky a mítinky končily bitkami. KSS na hlavu porazila Demokratická strana
V neděli 19. května 1946, týden před parlamentními volbami, se dopoledne v centru Žiliny shromáždilo asi 30 tisíc lidí. Průvod přívrženců Demokratické strany (DS), který vedl její zakladatel, první poválečný předseda a také místopředseda vlády Ján Ursíny, se zastavil na Hlavním náměstí.
Následovaly projevy demokratických politiků, které však narušili sympatizanti konkurenčních komunistů. Z okolních střech začali do davu shazovat letáky, což mezi demonstranty vyvolalo nervozitu.
Ta se vystupňovala o pár minut později, když z jedné z ulic mezi lidi vběhla skupina prokomunistických partyzánů s rudými vlajkami, ozbrojených samopaly a revolvery. Podařilo se jim řečníky Demokratické strany vyhnat z tribuny a pokusili se agitovat ve prospěch komunistů. Napjatá atmosféra nakonec jen tak tak nepřerostla ve vážnější střet.
Nešlo o ojedinělý incident. Týden předtím, 12. května 1946, přerostla v bitku mezi příznivci soupeřících bloků manifestace Demokratické strany v Hlohovci. Deník demokratů Čas informoval, že sympatizanti komunistů házeli kameny i na poslance Slovenské národní rady.
