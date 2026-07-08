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Redakce

Tomáš Lindner

vedoucí zahraniční Agendy

Pochází z Krušných hor. Studentské roky prožil na gymnáziu v Ostrově a na institutu politologie Fakulty sociálních věd UK. Studoval na univerzitě v německé Kostnici, půlrok prožil na jihu Afriky a půlrok strávil na Islandu coby vedoucí dobrovolnických táborů. Do Respektu nastoupil v roce 2008 a od té doby je odpovědný za zahraniční zpravodajství. Nejraději píše o Německu, migraci, subsaharské Africe a obecně vztahu bohatých a chudých zemí. Za své reportáže dostal třikrát Novinářskou cenu (na další čtyři byl nominován), dvakrát obdržel Česko-německou novinářskou cenu a jednou Cenu Johnnyho Kleina, v roce 2009 pak za reportáž o bulharské mafii získal European Young Journalist Award. Je autorem knihy reportáží ze Zambie Čekání na období dešťů (2008), společně s Ondřejem Kundrou napsal knihu Můj syn terorista. Jak se rodí evropští džihádisté (2017).

18let v Respektu

2041napsaných článků

Autor: foto: Milan Bureš

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Redakce Respektu

Erik Tabery

Erik Tabery

šéfredaktor

Tomáš Brolík

Tomáš Brolík

zástupce šéfredaktora

Ondřej Kundra

Ondřej Kundra

zástupce šéfredaktora

Marek Švehla

Marek Švehla

vedoucí rubriky Komentáře

Martin Kontra

Martin Kontra

editor

Pavel Kroulík

Pavel Kroulík

editor webu

Ivan Lamper

Ivan Lamper

editor

Naďa Buchtová

Naďa Buchtová

redaktorka vydání

Kateřina Mázdrová

Kateřina Mázdrová

vedoucí vydání

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