Tomáš Lindner

Pochází z Krušných hor. Studentské roky prožil na gymnáziu v Ostrově a na institutu politologie Fakulty sociálních věd UK. Studoval na univerzitě v německé Kostnici, půlrok prožil na jihu Afriky a půlrok strávil na Islandu coby vedoucí dobrovolnických táborů. Do Respektu nastoupil v roce 2008 a od té doby je odpovědný za zahraniční zpravodajství. Nejraději píše o Německu, migraci, subsaharské Africe a obecně vztahu bohatých a chudých zemí. Za své reportáže dostal třikrát Novinářskou cenu (na další čtyři byl nominován), dvakrát obdržel Česko-německou novinářskou cenu a jednou Cenu Johnnyho Kleina, v roce 2009 pak za reportáž o bulharské mafii získal European Young Journalist Award. Je autorem knihy reportáží ze Zambie Čekání na období dešťů (2008), společně s Ondřejem Kundrou napsal knihu Můj syn terorista. Jak se rodí evropští džihádisté (2017).