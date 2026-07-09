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Zahraničí9. 7. 20268 minut

Macinka ani Okamura vztahy s Německem nepoškodili

S poslancem Stephanem Mayerem (CSU), který je šéfem Svazu vyhnanců a současně se v německém Spolkovém sněmu zasazuje za česko-německé vztahy

Tomáš Lindner

Od Sudetoněmeckého sněmu v Brně uplynulo několik týdnů a už je příležitost trochu z odstupu bilancovat. Byl to úspěch, anebo konflikt ohledně jeho pořádání německo-českým vztahům spíše uškodil?

Byla to historická událost a jsem rád, že se obavy řady lidí nenaplnily. Měl jsem dojem, že vše proběhlo velmi klidně a uvolněně. 

Na místě však k protestům došlo. Vnímal jste je? 

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Ano, a chci jasně říct, že demonstrace jsou samozřejmě zcela legitimní, jedná se o uplatnění práva na svobodu projevu a svobodu shromažďování. Osobně jsem měl dojem, že demonstrace proběhly spořádaně a jednalo se o poměrně malé skupinky. Nenaplnilo se varování, které i u některých mých německých a českých přátel vyvolávalo strach z toho, že Brno bude v plamenech a po Sudetoněmeckém sněmu zůstane jedno velké zklamání. Samozřejmě trochu lituji, že tato událost byla některými stranami zneužita k vnitropolitickým kampaním. Sudetští Němci byli tak trochu zneužiti, na jejich úkor se někteří politici profilovali. 

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