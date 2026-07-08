Prezident ze summitu vytěžil maximum, Babiš prý s Pavlem nezávodil
Jak proběhlo setkání Aliance v Ankaře, o kterém se v Česku mluvilo půl roku
Měla to být první velká a viditelná prohra Petra Pavla. Po měsících, kdy kabinet prezidenta držel v napětí, zda bude Česko zastupovat na summitu NATO, mu jen necelé tři týdny před konáním oznámil, že do Ankary nepoletí. Po předběžném opatření Ústavního soudu ho sice vláda do delegace doplnila, ale „klacky pod nohy“ mu házet nepřestala. Ani to nicméně k porážce prezidenta nevedlo.
V Ankaře se viditelně těšil respektu nejen mezi evropskými lídry, ale i bezpečnostními experty, a stále je vnímán coby součást bezpečností elity NATO. Zahraniční média jej ostatně často oslovovala právě ohledně jeho znalosti aliančních struktur, v nichž působil jako předseda vojenského výboru NATO. Rozhovor s ním vedly Politico, Daily Telegraph i The Wall Street Journal. A v kuloárech se místy těšil až pozornosti celebrity, kterou po diskusích oslovovali panelisté s prosbou o fotografii.
Na pražské vojenské letiště ve Kbelích dorazil Petr Pavel v úterý jen několik minut poté, co mu ministr zahraničí Petr Macinka, největší strůjce odporu proti hlavě státu, přes novináře vzkázal: „Držíme palce, ať si to užije, ať se tam setká se svými přáteli a přiveze si spoustu fotografií domů.“ Další ze série ironických poznámek ani menší tým se nicméně na jeho náladě a energii podle lidí z prezidentova okolí nepodepsaly.
Jak redakci popisují, pro Pavla byla účast na summitu velmi zásadní i osobní. „On to opravdu vnímá tak, že Česku v Ankaře může pomoct a že může být prospěšný i pro vládu,“ popisuje jeden ze zaměstnanců misi, během níž prezident absolvoval řadu setkání a jednání. Detailní know-how, které tu prezident získal, by rád předal vládě. Otázkou je, zda o to bude stát alespoň někdy v budoucnu. Summit v Ankaře rozhodně nepřinesl ani náznak usmíření mezi prezidentem a kabinetem.
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