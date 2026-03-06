Jak je možné, že Google a spol. v Česku neplatí téměř žádné daně?
Současný systém nemá legitimní vysvětlení
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Americké technologické korporace mají velký vliv na společnost, politiku i byznys v Česku – stejně tomu tak je v téměř každé zemi na světě. Sociální sítě a služby jako Facebook, WhatsApp, Instagram, Google, YouTube nebo Microsoft (a mnoho dalších) používají miliony Čechů. Prakticky každý, kdo má přístup k internetu, některou z těchto platforem alespoň občas využívá. Jsou to dominantní hráči internetového prostoru, kteří určují i technologický směr vývoje.
V souvislosti s rozmachem internetu je spojeno bezesporu mnoho pozitiv, rostoucí obliba sociálních sítí ale přináší také mnoho negativ. V poslední době se třeba mluví o tom, že sociální sítě mají možná značný podíl na klesající porodnosti. Sociální platformy také mají vliv na polarizaci a radikalizaci společnosti – uzavíráním jejich uživatelů do bublin podobně smýšlejících lidí. V neposlední řadě se dá mluvit o rostoucím počtu případů podvodů a kyberšikany, což jsou problémy, které by bez amerických sítí nebyly tak rozšířené. Vliv vyjmenovaných firem na životy lidí je zkrátka obrovský.
Proč tak rozsáhlý úvod? Chci, aby vyniklo, jak absurdní je situace, že tyto korporace v Česku neplatí téměř žádné daně. Naposledy mateřská společnost Googlu a YouTube, Alphabet, zaplatila za rok 2025 na daních z příjmu 18 milionů korun. Podobně jsou na tom i ostatní firmy. Většina tržeb těchto korporací směřuje do Irska, které americké firmy využívají jako základnu pro své evropské působení. Irsko před lety přilákalo tyto firmy díky nízké korporátní dani, z níž ještě často poskytuje další úlevy.
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