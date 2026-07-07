Amerika přežila čtvrt tisíciletí
Garrigue: Oslavy americké nezávislosti provázely hromy, blesky, požáry a politické projevy
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Dobrý den. Ať žije Amerika!
Dlouho očekávané, plánované a diskutované oslavy 250. let americké nezávislosti v sobotu skutečně proběhly. Rozzlobenému nebi navzdory. Čtvrtý červenec byl hlavně na východním pobřeží USA extrémně horký: lidé, kteří v hlavním městě chtěli na vlastní oči vidět vyvrcholení letošních oslav, museli ve skoro 40stupňovém vedru čekat dlouhé hodiny ve frontě na vstup na National Mall. Odpoledne však museli být nakonec evakuováni kvůli obrovským bouřkám. Hasiči chtěli akci zrušit úplně, ale prezident Donald Trump prohlásil, že proběhne, i kdyby se tak mělo stát uprostřed noci. Nakonec se tak lidé mohli osobně podívat na prezidentův proslov i oslňující ohňostroj, který končil až po jedné hodině ráno.
Oslavy nebyly bez problémů ani v New Yorku, kde se pořádala tradiční soutěž v jezení hot dogů, kterou Američané slaví nezávislost už od roku 1972. Každoroční ohňostroj nad největším americkým městem byl i tady kvůli počasí posunut, nakonec byl odpálen – zapálil však Brooklynský most a museli zasahovat hasiči.
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