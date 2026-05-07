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5. 7. 20267 minut

Ján Markoš: No, hrozní jsme, no. Já vím...

Jak mají média reagovat na nehorázné politiky?

Ján Markoš
,
Denník N

Pokud vás zajímá, jakým směrem se může v blízké budoucnosti vyvíjet vztah mezi politiky a médii, je dobré nahlédnout do Česka. Když český ministr zahraničních věcí Petr Macinka, předseda strany Motoristé sobě, dostal v lednu letošního roku otázku, proč na tiskovou konferenci nevpustil některé novináře, odpověděl takto: „No, hrozní jsme. Já vím.“

Motoristé sobě si hlášku oblíbili a opakují ji při nejrůznějších příležitostech. Macinka pomocí ní v dubnu vysvětloval, proč ministerstvo obrany cenzurovalo rozhovor s prezidentem Petrem Pavlem. V červnu zase tuto větu použil, aby obhájil zastavení dotace neziskové organizaci Evropské hodnoty.

Motoristé hlášku dokonce proměnili v jakýsi svůj slogan. Připravovaná letní setkání s občany se mají jmenovat Hrozní jsme tour.

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Ministr sportu Boris Šťastný tuto komunikační figuru před pár dny dovedl do dokonalosti, za kterou by se nestyděl ani mistr absurdního dramatu Eugene Ionesco. Citujme část jeho rozhovoru s novinářkou Marií Bastlovou pro Seznam Zprávy:

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