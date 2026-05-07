Ján Markoš: No, hrozní jsme, no. Já vím...
Jak mají média reagovat na nehorázné politiky?
Pokud vás zajímá, jakým směrem se může v blízké budoucnosti vyvíjet vztah mezi politiky a médii, je dobré nahlédnout do Česka. Když český ministr zahraničních věcí Petr Macinka, předseda strany Motoristé sobě, dostal v lednu letošního roku otázku, proč na tiskovou konferenci nevpustil některé novináře, odpověděl takto: „No, hrozní jsme. Já vím.“
Motoristé sobě si hlášku oblíbili a opakují ji při nejrůznějších příležitostech. Macinka pomocí ní v dubnu vysvětloval, proč ministerstvo obrany cenzurovalo rozhovor s prezidentem Petrem Pavlem. V červnu zase tuto větu použil, aby obhájil zastavení dotace neziskové organizaci Evropské hodnoty.
Motoristé hlášku dokonce proměnili v jakýsi svůj slogan. Připravovaná letní setkání s občany se mají jmenovat Hrozní jsme tour.
Ministr sportu Boris Šťastný tuto komunikační figuru před pár dny dovedl do dokonalosti, za kterou by se nestyděl ani mistr absurdního dramatu Eugene Ionesco. Citujme část jeho rozhovoru s novinářkou Marií Bastlovou pro Seznam Zprávy:
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